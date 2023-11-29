Makyajsız hali gündem oldu
Göğüslerini küçültüp 20 kilo veren Bergüzar Korel, makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, yeni imajının yanı sıra fit haliyle de konuşulmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, her paylaşımıyla olay olmayı başarıyor.
Ameliyat oldu
8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, bir de meme küçültme ameliyatı olmuştu.
Makyajsız da beğenildi
Son haliyle Esra Erol ve Sinem Kobal'a benzetilen ünlü oyuncu, şimdi de makyajsız halini paylaştı. Bergüzar Korel'in doğal hali de takipçilerinden tam not aldı.
3 çocuk var
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, her paylaşımıyla olay olmayı başarıyor.
Ameliyat oldu
8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, bir de meme küçültme ameliyatı olmuştu.
Makyajsız da beğenildi
Son haliyle Esra Erol ve Sinem Kobal'a benzetilen ünlü oyuncu, şimdi de makyajsız halini paylaştı. Bergüzar Korel'in doğal hali de takipçilerinden tam not aldı.
3 çocuk var
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.