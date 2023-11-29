Işın Karaca eleştirilere cevap verdi

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan Işın Karaca, yaptığı itiraflarla gündem oldu.

Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve güçlü sesiyle adından sıkça söz ettiren Işın Karaca, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.



Sorulan sorulara samimi cevaplar veren Karaca, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaca, sunucunun, "Senin için çok bağırıyor, anırıyor eleştirilerine yorumun nedir?" sorusunu yanıtlarken, 'Beyonce' konserindeki anısıyla dikkat çekti.



İşte Karaca'nın açıklamalarından ara başlıklar:



"Ben onlar adına utanıyorum"



"Tanıdığım ve konuştuğum bir kadın ünlüyü adresine kadar buldum. Bana hem yorum olarak hem de özelden hakaret etmişti. Sektör komple böyle zaten. Şaşırmamak lazım. Ben onlar adına utanıyorum onlar yaparken utanmıyor. Bana hakaret eden o kişiyi görünce selam veriyorum çünkü onun gerçek kimliğini bildiğimden haberi yok sanırım.



"Radikal estetik ameliyatlar düşünebilirim"



Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Seviyorum o minik dokunuşları. Radikal estetik ameliyatlar da düşünebilirim ki en radikalini seneler önce zaten yapmıştım. 130 kiloyken 3 kere meme küçültme ameliyatı olmuş bir kadınım.



"Üç ayda bir adam değiştirmiyorum"



Geleneksel bir kadınım ben. 5 yıllık bir beraberliğimiz vardı. İlişkilerin bir evresi var. Evlilik de bunun bir süreci. Üç ayda bir adam değiştirmiyorum. Bu arada evlendik ama evli olduğumuzu kabul etmiyoruz bir de öyle bir durum var.



"Eleştirilere asla takılmıyorum"



Bağırmak, anırmak ve şarkı söylemek arasındaki farkı bilmeyen insanlara başarılar diliyorum. Bunlar çok farklı kavramlar. Böyle eleştirilere asla takılmıyorum. Anırıyor demek cahilce ve can yakmak için söylenmiş bir şey. Allah'tan bu laflar edilirken ben şeytanlarımı tatile yollamıştım.





"Demet Akalın'la hiçbir zaman küsmedim"



Demet Akalın'la hiçbir zaman küsmedim. Ben onun kötü gün dostuyum o da bunu gayet iyi biliyor. Ondan beklentim yüksek olduğu için şarkısını beğenmediğimi söyleme lüksüne sahip olduğumu düşünüyorum. Ben beğenmedim diye tüm Türkiye’nin ‘Işın Karaca beğenmedi o zaman biz de beğenmeyelim’ diyecek hali yok herhalde.



"Lay lay lom bir sektör değiliz"



Şimdi konserlerdeki durum daha beter. Hep olayların negatif yönlerini buluyormuş gibi gözüküyorum ama bir şekilde birilerinin bir şeyleri konuşması gerekiyor bence. Lay lay lom bir sektör değiliz ve gittiğimiz yol çok güzel bir yol değil açıkçası. Beyonce'nin konserinde bile playback yaptığını duyunca çıktım çünkü ben bunun için para vermiyorum. Oturur evde konser videosunu izlerim o zaman."