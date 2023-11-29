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Beyaz Gazete
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Hadise'den çarpıcı açıklama!

Özel hayatıyla ilgili her zaman konuşmaktan çekinen Hadise, sessizliğini bozdu.

Ekleme: 29.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise, Live From Fest adlı festival organizasyonuyla Almanya’da turneye çıktı. Bochum, Stuttgart ve Berlin şehirlerinde konser veren Hadise, performansıyla gurbetçileri kendisine hayran bıraktı.

Evliliği 5 ay sürdü

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ikilinin mutluluğu uzun soluklu olmamıştı. Ayrılık kararı ile günlerce manşetlerden inmeyen ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.

Uzun zamandır aşk hayatıyla ilgili tek kelime etmeyen ünlü şarkıcı Hadise, YouTube’da katıldığı bir programda kural bozdu.

Kendini anlatan ünlü şarkıcı, ilk aşkından bile bahsetti.

Hadise'nin açıklamalarından ara başlıklar:

"Aşkı ve aşık olmayı seviyorum"

- Aşkı ve aşık olmayı seviyorum. İçimde kelebekler uçuşuyor. Ama aşk benim için artık 7/24 değil.

- İlk aşık olduğum ünlü Backstreet Boys’dan Nick Carter. Çocukken playback ve koreografilerini yapardık.

"İlk görüşte aşka inanırım"

- İlk görüşte aşka inanırım ama bunu en son ilk aşkımda yaşadım. 17 yaşındaydım. Bir garson olarak çalışıyordu dans kulübünde. Gördüm ve vuruldum. Sonra 6 yıl beraber olduk.

- Erkeğim için her şeyi yaparım.

“Bir rahatlar mısın ya?”

- Adımın anlamı olay zaten. Her şeyiyle olay. Hadise’ye tavsiye verecek olsam “Bir rahatlar mısın ya?” derdim.

"Yalnız kalarak iyileşiyorum"

- Yalnız kalarak iyileşiyorum. Etrafımda ruhuma iyi gelen birkaç kişi de var.

- Sahne öncesi ölüyorum. İlk adımı atınca sanatçı Hadise uyanıyor. Heyecanımı hiçbir şey öldüremez.

"Fobim yok"

- Fobim yok. Sky diving yaptım. Mısır’da köpekbalıklarının arasında daldım. Kafama bir şey takarsam yapıyorum.

- Queen Elizabeth ile bir gün geçirmek isterdim. O Buckingham Sarayı’nda sabahtan akşama kadar güzel olurdu.

- Hayat felsefem her sene değişiyor. Bu sene ‘Günün tadını çıkar’ diyorum.

- Kendimde sevmediğim üç şey: Bavulumu hep son anda hazırlıyorum. Çok çabuk panik yapıyorum. Ödemelerimde gecikiyorum.

"Kadında sırt dekoltesi çok seksi"

- Vücudumda en çok sırtımı beğeniyorum. Sırtım güzel bence. Kadında sırt dekoltesi çok seksi. Göğüs dekoltesine tercih ederim.
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