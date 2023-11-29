'Estetik' iddialarına yanıt verdi!

'X-Men', 'Açlık Oyunları', 'Umut Işığım' ve 'Düzenbaz' gibi filmlerde kamera karşısına geçen Jennifer Lawrence, Interview'un 2023 kış sayısı için Kylie Jenner’la röportaj yaptı.33 yaşındaki oyuncunun, burnunu yaptırdığı ve gözlerinden estatik ameliyat olduğu konuşuluyor, Herhangi bir estetiği olmadığını vurgulayan Lawrence ise makyajın estetik etkisi yarattığını söyledi."HAMİLELİK KİLOSUNU VERDİM"Şubat 2022'de anne olan Lawrence, yüzündeki değişimin doğum kilolarını vermesiyle ve yaş almasıyla ilgili olduğunu belirtti.Ben bu işe 19 yaşında başladım. Bu nedenle 19 yaşımdan 30 yaşıma kadar öncesi ve sonrası fotoğraflarım farklı. Hamilelik ve doğum sonrası kilosunu verdim ve büyüdüm. Yüzüm bu yüzden değişti."YANAKLARIM KÜÇÜLDÜ"2019 yılında yaptığı açıklamada "Estetikten çok korkuyorum. Asla yapmam" diyen dünyaca ünlü ABD'li aktris, "Herkes burun estetiği yaptırdığımı düşünüyordu ama ben 'Burnum tamamen aynı. Yanaklarım küçüldü. Bu konuyu açtığınız için teşekkür ederim' deyip geçiyorum" ifadelerini kullandı.