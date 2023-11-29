Eski fotoğrafları gündem oldu!

Estetik yaptırdığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Bensu Soral Baş, bu konu hakkında sessizliğini bozdu. Hiç estetik yaptırmadığını ve tamamen doğal olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Bensu Soral’ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.BUZLAR ERİDİZorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, 2022'yi Paris'te karşılamıştı. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu."YÜZÜM TAMAMEN DOĞAL"Geçtiğimiz günlerde çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen ünlü oyuncu "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı.DOLGUN YÜZÜ VE DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİOyuncunun açıklamasının ardından yıllar önceki pozları ortaya çıktı. Dişlerini yaptıran oyuncunun dolgun yüzü ve ince dudakları dikkat çekti.