  • USD: 28,88 - 28,93
  • EURO: 31,61 - 31,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski fotoğrafları gündem oldu!

Estetik yaptırdığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Bensu Soral Baş, bu konu hakkında sessizliğini bozdu. Hiç estetik yaptırmadığını ve tamamen doğal olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Bensu Soral’ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Ekleme: 29.11.2023 - 01:42 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.


Eski fotoğrafları gündem oldu!

BUZLAR ERİDİ

Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, 2022'yi Paris'te karşılamıştı. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

Eski fotoğrafları gündem oldu!

"YÜZÜM TAMAMEN DOĞAL"

Geçtiğimiz günlerde çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen ünlü oyuncu "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı.

Eski fotoğrafları gündem oldu!

DOLGUN YÜZÜ VE DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncunun açıklamasının ardından yıllar önceki pozları ortaya çıktı. Dişlerini yaptıran oyuncunun dolgun yüzü ve ince dudakları dikkat çekti.
Osman Gökçek'ten TBMM'de CHP sıralarına tarihi sözler!
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...
Akkuyu NGS'de sona gelindi: İlk ünite 2025'te devrede! Dünyanın en iyisi olacak
Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez
Dev kurtarıcı devreye girdi: 7 kayıp denizciyi 'TCG Akın' bulacak
Stoltenberg'den İsveç açıklaması: En kısa sürede onaylanmasını bekliyoruz
İYİ Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti
İBB işçisi kadınların kamyonet kasasında taşınması tepki çekti
İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı
ABB’nin 2022 Sayıştay raporundan sosyal medya trolleri çıktı
Türk heyeti Gazze'de: Sahra hastanesi kurulacak!
Katliamcı Netanyahu'nun hayatta kalma stratejisi: Foreign policy tek tek sıraladı
Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'e sert sözler: CHP demek HEDEP demektir
Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! 'Gazze' masada olacak
Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bakan Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek
Baş döndüren rehine trafiği! Türkiye yine farkını ortaya koydu: Doha, İstanbul, Ankara üçgeni...
İzmir'de suya zam geldi
81 ilde ÇEMBER-7 operasyonu: Bin 34 kişi yakalandı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elmas Nine 124 yaşında öldü: 150’den fazla torunu var!

Elmas Nine 124 yaşında öldü: 150’den fazla torunu var!

5.7 cm kuyrukla doğdu! Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor…

5.7 cm kuyrukla doğdu! Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor…

Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...