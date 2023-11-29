Aşkları belgelendi

Özellikle Kara Sevda dizisindeki karakteriyle akıllarda yer eden Melisa Aslı Pamuk, en son 'Ego' dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Çeşme'de arkadaş ortamında tanışan Melisa Aslı Pamuk ve Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını doğrulamışlardı.Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, kısa sürede evlilik kararı alarak herkesi şaşırtmıştı.Birlikte çok sık paylaşım yapmayı tercih etmeyen çift, karar değiştirdi. Aşıklar, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla adından söz ettirdi.Herkesin birbirlerine yakıştırdığı taze çiftin bu pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı. Görür görmez birbirlerinden etkilenen ünlü çift, ayrı ülkelerde oldukları halde sık sık bir araya geliyor.