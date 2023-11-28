Son fotoğraflarına yorum yağdı

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde ünlenen oyuncular arasında yer alan Zeynep Koçak'ı eski haliyle bilenler yolda görse tanımıyor.Aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçiren Zeynep Koçak, adeta başka biri oldu.Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç tarafında evlilik hazırlığı yaparken terk edilen Zeynep Koçak, bu olaydan sonra bambaşka biri oldu.Artık cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken 41 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarıyla gündem oldu.Sadece görünüşünü değil giyim tarzını da değiştiren Koçak'ın yeni haline yorum ve beğeni yağıyor.Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.Zeynep Koçak doğum günü pozlarıyla şarkıcı Güllü'ye benzetilmişti.