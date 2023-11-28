O pozu büyük beğeni topladı

Geçtiğimiz günlerde Abu Dhabi'ye giden ünlü oyuncu Neslihan Atagül burada bulunan Şeyh Zayid Camii'sini ziyaret etti. 31 yaşındaki oyuncu camii ziyaretinde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı..

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta sonu Abu Dhabi'de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'ine özel konuk olarak davet edildi.Yarışı izlemek için Abu Dhabi'ye giden Neslihan Atagül, Abu Dhabi'de bulunan Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret etti. Dünyanın sayılı büyük camileri arasında yer alan Şeyh Zayid Camii 2004'te hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Zeyd bin Sultan el-Nehyan'ın anısına, 2007 yılında ibadete açıldı.Güzel oyuncu ziyareti sırasında verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Neslihan Atagül'ün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.