İbrahim Tatlıses'in acı günü!

Sosyal medyada aktif olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, dün yaptığı paylaşımla gündeme geldi.Tatlıses, acı haberi sevenleriyle paylaştı. Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda amcasının oğlu Mehmet Tatlı'yı kaybettiğini açıkladı.Amcasının oğlunu paylaşan Tatlıses, fotoğrafın altına, "Değerli amcaoğlu Mehmet Tatlı Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.