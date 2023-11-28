Bensu Soral'dan estetik açıklaması!

Son olarak Tuzak dizisinde boy gösteren Bensu Soral, Instagram'da aktif olan ünlüler arasında yer alıyor.Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Soral, 4.9 milyon kişi takip ediyor.Son zamanlarda, estetik haberiyle gündeme gelen Bensu Soral, yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.Güzel oyuncu, son zamanlarda kendisine yapılan estetik iddialarına yine yanıt verdi. Soral, iddaiaların gerçek olmadığını ve estetiksiz olduğunu söyledi.Bensu Soral 'Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum' açıklamasından sonra sosyal medyanın adeta diline düştü."Estetiğim yok" diyen Soral'a yorum yağdı. Takipçileri "'Eski fotoğraflarına bir bak istersen', "Doğru, eski halin daha güzelmiş" gibi yorumlar yaptı.