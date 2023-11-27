Zeynep Bastık aşka geldi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.Zeynep Bastık, 2021'de Çeşme'de evlendiği Tolga Akış'tan 2022'de boşanmıştı.Bastık en son, doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu. Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık, yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.Ali Can Ayyıldız ile Zeynep Bastık'ın aşkı bu kareyle ortaya çıkmıştı.Geçtiğimiz günlerde ikili birlikte bir partiye katıldı. Sevgilisiyle dudak dudağı anlarını paylaşan Bastık yine adından söz ettirdi.Geçtiğimiz günlerde Bastık'ın, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Şişli'de bir düğün salonunda Roman düğünü yaparak evleneceği iddia edilmişti.