  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ufuk Özkan yeni bir aşka yelken açtı!

Geçtiğimiz aylarda karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve zor günleri atlatan Ufuk Özkan, aradığı aşkı buldu.

Ekleme: 27.11.2023 - 01:57 Güncelleme: 27.11.2023 - 02:02 / Editör: Ozge Selin
Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.

"İYİ Kİ"

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanan Ufuk Özkan, yeniden âşık oldu. Ünlü oyuncu, Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu duyurdu. Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile yaptığı paylaşıma 'İyi ki' notunu ve 'kalp' emojisini ekledi.

Ufuk Özkan yeni bir aşka yelken açtı!
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi
Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında 'ihalede usulsüzlük' iddiası: Bakan Yerlikaya talimatı verdi
AK Parti'de temayül yoklaması: Ağrı'da Medeni Kahraman ön plana çıkıyor
Meclis'e geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı
İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı
Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
Avrupa'da on binler Filistin için ayaklandı: 'İsrail'e desteği sona erdirin' çağrısı
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!
Başkan Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor
Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor
Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı
İçme suyunda kalite artıyor
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteorolojiden 64 il için kritik uyarı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteorolojiden 64 il için kritik uyarı

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım