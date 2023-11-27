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Sivasspor - Trabzonspor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri..

Ekleme: 27.11.2023 - 14:53 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Karadeniz ekibinde, Mislav Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur, Yunus Emre, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj.

TRABZONSPOR: Muhammet Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

STAT: 20.00
SAAT: Sivas 4 Eylül Stadyumu
HAKEM: Volkan Bayarslan
YAYIN: beIN Sports 1
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