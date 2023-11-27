Podyumda korkutan anlar!

Bir dönemin popüler modellerinden Sema Şimşek, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.Bir dönem Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İnci karakteriyle de tanınan eski manken Sema Şimşek podyuma çıktı.Sema Şimşek, giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu bir anda yere düştü.Kuliste ağladıDüşme sonrası kuliste ağlayan Sema Şimşek'e, meslektaşlarının sarılarak teselli vermeye çalıştığı öğrenildi.31 yıldır podyumda31 yıldır podyumlarda olan ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını söyleyen Şimşek, kendisi için unutamayacağı kötü bir anı olduğunu dile getirdi.Şimşek, Burak Hakkı ile 2001 yılında nikah masasına oturmuş, 2008'de doğum yapmış ve 2011 yılında boşanmıştı.