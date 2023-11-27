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İlk kez trene bindi

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Türkiye'de yaptığı ilk tren seyahatini paylaşan ünlü şarkıcının yayınladığı video gündem oldu.

Ekleme: 27.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Diva Bülent Ersoy, sahne performansı kadar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye'deki ilk

Bülent Ersoy bu kez de tren paylaşımı nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Efendim, Türkiye'deki ilk tren seyahati tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim." notunu düştü.

Takipçileri Ersoy'a yorum yağdırdı.

"Ekonomik kriz hepimizi vurdu."

Bazı Instagram kullanıcıları "Ekonomik kriz hepimizi vurdu." gibi sözlerle ünlü şarkıcıyı ti'ye alırken birçok kişi de pozitif düşüncelerini dile getirdi.

Bülent Ersoy'un paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Ünlü sanatçının, 'Dünya Güzellerim' programından sonra Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İlk kez trene bindi
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