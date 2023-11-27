Duygu Sarışın'ı kaçıran aşk sorusu!

Kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'la yedi yıllık ilişkisine geçtiğimiz ocak ayında sessiz sedasız nokta koyan Çağatay Ulusoy'un yeni bir aşka yelken açtığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.GÖNLÜNÜ ECE SÜKAN'A KAPTIRDI32 yaşındaki oyuncun, gönlünü Ece Sükan'a (46) kaptırmıştı. Bir gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikiliye, Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy da eşlik etmişti.'ALIŞVERİŞ YAPMAYA GELDİM'Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, 'Alışveriş yapmaya geldim. Onun haricinde spor yapıyorum. Atlı sporlara ilgi ve alakam var' dedi.'ÇOK DA GÜZEL OLDUĞU SÖYLENEMEZ'2023 yılının kendisi için nasıl geçtiğini soran gazetecilere oyuncu, 'Sizin için nasılsa benim için de öyleydi. Çok da güzel olduğu söylenemez' diyerek cevap verdi.HIZLICA UZAKLAŞTIGeçtiğimiz yıl Çağatay Ulusoy ile ilişkisini sonlandıran oyuncu konuyla ilgili, 'Teşekkür ederim, sizleri seviyorum' diye konuşup 'Hayatınızda kimse var mı?' sorusu üzerine ise cevap vermeyerek hızlıca oradan ayrıldı.