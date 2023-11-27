Dünyaca ünlü gruptan şok kavga!

Dünyaca ünlü müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın üyeleri Avustralya'nın Melbourne kentinde programları kapsamında bir konser düzenledi. Etkinlik alanının tıklım tıklım dolu olduğu yerde kısa süre sonra bir skandal yaşadı. 56 yaşındaki solist Anton Newcombe 4 şarkıyı üst üste söylemesinin ardından gitarist Ryan Van Kriedt ile tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Newcombe, Ryan'ı gruptan attığını bizzat sahnede duyurdu.HAKARETLER YAĞDIRDIHayranların kameralarına yansıyan o anlarda ikili, birbirlerine yumruklarıyla saldırdı. Grubun diğer üyeleri ve güvenlik görevlileri ise kavgayı kısa sürede ayırdı. Konsere gelen insanlar ise sahneye şişe atıp grubun üyelerini yuhaladı. Konsere gelen bir kişi, solistin kendilerine etkinlik boyunca hakaret ettiğini belirtti. Öte yandan yetkililer grubun önümüzdeki hafta yapacağı konseri iptal ettiğini bildirdi.