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Cansu Dere'den milyonluk anlaşma!

Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Cansu Dere, şimdi ise yaptığı reklam anlaşmasıyla gözlerine üzerine çekti.

Ekleme: 27.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem reyting reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Asya Arslan' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Cansu Dere son olarak Şahsiyet dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti.

Duru güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim şimdi de milyonluk reklam anlaşması ile gündeme geldi.

10 milyon lira

Cansu Dere büyük bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Cansu Dere, bu iş birliği sayesinde 10 milyon lira kazanacak.

Firmanın çekimlerine başladığı Cansu Dere'li reklamların önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.
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