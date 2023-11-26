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Ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş...

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 34 yaşındaki ünlü oyuncunun memleketi..

Ekleme: 26.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son günlerde magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu şimdilerde farklı bir şekilde gündeme geldi.

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olarak gündem olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında aramalar hız kazandı.

34 yaşındaki oyuncu hakkında merak edilenler arama motorlarında araştırılmaya başladı. Başarılı oyuncu hakkında en çok merak edilenler arasında ise memleketi yer alıyor.

İlk olarak 2010-2013 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide rol alarak ekranlara çıkan Farah Zeynep Abdullah performansıyla adından söz ettirdi.

Başarılı oyuncunun ilk ismi olan Farah, ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'dan gelmektedir.

Ünlü oyuncu kariyerinde Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülizar ve Masumlar Apartmanı dizilerinde rol aldı.

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş...

Bakın aslen nereliymiş

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Farah Zeynep Abdullah yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu’nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972’de Irak’a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ’a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)’dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini’den kaçarak Türkiye’ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna’ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel’e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi’nden sonra Erzincan’dan İstanbul’a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!"
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