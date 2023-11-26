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Beyaz Gazete
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İhanet iddialarına fotoğraflı yanıt

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ı aldattığı yönündeki iddialar kısa sürede gündem oldu. Gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrilirken, Edis'in doğum gününe katılan ikilinin söylenenlere aldırış etmediği görüldü.

Ekleme: 26.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasında bir kez daha ihanet iddiaları gündem oldu.

Bu kez iddiaların odağındaki çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal...

İki çocuğu bulunan çift, evliliklerini gözlerden uzakta yaşıyor. Ancak İmirzalıoğlu, sık sık Kobal'a olan aşkını dile getiriyor.

Aldatma olayı gündeme oturdu

Sosyal medya kullanıcılarını övgü yağdırdığı çift, aldatma olayıyla konuşulmaya başlandı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ı aldattığı ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddiaların ardından gözler ikiliden gelecek açıklamaya çevrildi.

Söylenenlere aldırış etmediler

Çok geçmeden ikiliden mutluluk pozu geldi.

Şarkıcı Edis'in doğum günü organizasyonuna katılan ikilinin, yan yana verdikleri pozda, iddialara aldırış etmedikleri görüldü.

İşte o kare...

İhanet iddialarına fotoğraflı yanıt
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