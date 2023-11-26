İhanet iddialarına fotoğraflı yanıt

Magazin dünyasında bir kez daha ihanet iddiaları gündem oldu.Bu kez iddiaların odağındaki çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal...İki çocuğu bulunan çift, evliliklerini gözlerden uzakta yaşıyor. Ancak İmirzalıoğlu, sık sık Kobal'a olan aşkını dile getiriyor.Sosyal medya kullanıcılarını övgü yağdırdığı çift, aldatma olayıyla konuşulmaya başlandı.Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ı aldattığı ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddiaların ardından gözler ikiliden gelecek açıklamaya çevrildi.Çok geçmeden ikiliden mutluluk pozu geldi.Şarkıcı Edis'in doğum günü organizasyonuna katılan ikilinin, yan yana verdikleri pozda, iddialara aldırış etmedikleri görüldü.İşte o kare...