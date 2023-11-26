Hülya Avşar hastanelik oldu

Konser takvimi yoğun olan Hülya Avşar, yaşadığı son rahatsızlık sonucu koronavirüse yakalandığını öğrendi. Evinde istirahate çekilen Avşar, bir süre sahneye çıkamayacak.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, kontrol edilebilir noktaya geldi.



Ancak, salgın gerçeği henüz ortadan kalkmadı. Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar da virüse yakalanan isimler arasında.



Koronavirüse yakalandı



Apar topar hastaneye kaldırılan Avşar kızının, yapılan tetkikler sonucu koronavirüs olduğu ortaya çıktı.



Müdahale sonrası evinde istirahate çekilen Avşar, konserlerini iptal etmek durumunda kaldı.



Bir süre sahnelerden uzak



Doktor tavsiyesiyle bir süre sahneye çıkamayacak olan ünlü ismin, ne zaman konserlerine başlayacağı henüz belli değil.



Konuya ilişkin de Hülya Avşar'dan henüz bir açıklama gelmedi.