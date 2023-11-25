Yılmaz Morgül'den anlamlı hareket!

Engelsiz Yaşam Vakfı gönüllüsü olarak çalışan Yılmaz Morgül, önceki gün Beykoz’da yaşayan yedi yıllık evli Gülnar-Erkan Aşçıoğlu çiftini evlerinde ziyaret etti. Sanatçı, yüzde 85 engelli olan Gülnar Aşçıoğlu’na Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye götürdü.Gülnar Aşçıolu (34), akülü tekerlekli sandalye sayesinde hareket özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti. Eşi Erkan Aşçıoğlu (35) ile birlikte Morgül’ü kapıda karşılayan Aşçıoğlu, Morgül’ün ziyareti ve bağışı ile büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi."ÇOK DOĞRU BİR BAĞIŞ YAPTIĞIMI GÖRDÜM"Yılmaz Morgül, aynı gün Beykoz’da bir engelli bireyi daha ziyaret etti. Sanatçı, geçtiğimiz yıl yılbaşında vefat eden annesine ait özel yapım hasta yatağını trafik kazası geçirerek omurilik hasarı ile yüzde 98 engelli olan Selim Kaplan’a (37) bağışlamıştı. Yatağa bağımlı Selim Kaplan’ı ziyaret eden Morgül, "Annem vefat edince onun için yaptırdığım özel hasta yatağını yatağa bağımlı engelli bir kişiye bağışlamıştım. Ancak onunla tanışmamıştık. Bugün kendisini ziyaret ettim. Çok doğru bir bağış yaptığımı gördüm” dedi.Yılmaz Morgül’e, ziyaretlerinde Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Işık ve Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat’ta eşlik etti.