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'Vikingler' dizisinin yıldızı Ayasofya'da!

Kanada-İrlanda ortak yapımı 'Vikings' (Vikingler) dizisinde hayat verdiği 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi. Dünyaca ünlü Avustralyalı aktör, Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.

Ekleme: 25.11.2023 - 02:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 02:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, son yıllarda yapılan etkili tanıtım çalışmaları ile ilgi çekmeye devam ediyor. Zengin kültürel mirasımız, ülkemizi Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları ve yönetmenleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden yapımcılar ve oyuncular için de cazip hale getiriyor.

Vikingler dizisinde canlandırdığı Kral Ragnar karakteriyle tüm dünyada tanınan Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu, Bakan Yardımcısı Mumcu ile birlikte Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.

'Vikingler' dizisinin yıldızı Ayasofya'da!

Ayasofya Camii’nin tarihi ve tarihe tanıklık eden mimarisi hakkında bilgi alan Fimmel, ardından Ayasofya’nın zengin tarihini dijital olarak ziyaretçilere sunan Ayasofya Tarihi Müzesi’nin büyüleyici atmosferini deneyimledi.

'Vikingler' dizisinin yıldızı Ayasofya'da!

"TANITIM FAALİYETLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

Ünlü oyuncu ile birlikte samimi bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin turizmdeki başarısına dair değerlendirmelerde bulundu. Mumcu, “2023'te Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış yaşandı. Bu rakamları elde etmemizde, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un girişimleriyle 2019’da kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) büyük katkısı var. Ülkemizi dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke konumuna getirdik. 200 farklı pazarda tanıtım yapıyoruz. Anadolu'nun zengin geçmişi, Türkiye'yi uluslararası film endüstrisi için de çekici bir destinasyon haline getiriyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için film endüstrisine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor. Tanıtım faaliyetlerimizin karşılığı alıyoruz” şeklinde konuştu.

'Vikingler' dizisinin yıldızı Ayasofya'da!

Öte yandan 2023 yılının ilk 9 ayında İstanbul 13 milyon 156 bin 209 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

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