Sevgilisinin doğum gününü kutladı

Özel hayatı ile sıkça magazin basınında yerin alan oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı geçtiğimiz aylarda ilişkilerini ilan etti. Magazin basınının en merak ettiği çiftlerden olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkını tam gaz yaşayama devam ediyor.Sabancı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.İş insanı, 30 yaşına giren sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını paylaştı. Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'in 24 Kasım olan doğum gününü "Happy Birthday to my" (Benim aşkım) sözleri ve kalp emojisiyle kutladı.