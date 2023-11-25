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Hadise'den yeni pozlar...

'Sevmiyo' isimli son şarkısıyla gündemde olan Hadise, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı. Ünlü ismin gönderisine, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ekleme: 25.11.2023 - 02:14 Güncelleme: 25.11.2023 - 02:16 / Editör: Ozge Selin
Güzelliği, şarkıları ve sahne performansı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü şarkıcı Hadise, 14.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı.

Bacak dekolteli uzun elbisesiyle çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ekleyerek peş peşe yayınlayan 38 yaşındaki Hadise'ye, kısa sürede 112 bin beğeni geldi.

Hadise'den yeni pozlar...

Takipçileri, ünlü isme; "Kraliçe, o kadar güzelsin ki", "Maşallah sana" ve "Yansın ortalık" şeklinde yüzlerce yorum yaptı.

Hadise'den yeni pozlar...
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