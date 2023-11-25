Hadise'den yeni pozlar...

Güzelliği, şarkıları ve sahne performansı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü şarkıcı Hadise, 14.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı.Bacak dekolteli uzun elbisesiyle çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ekleyerek peş peşe yayınlayan 38 yaşındaki Hadise'ye, kısa sürede 112 bin beğeni geldi.Takipçileri, ünlü isme; "Kraliçe, o kadar güzelsin ki", "Maşallah sana" ve "Yansın ortalık" şeklinde yüzlerce yorum yaptı.