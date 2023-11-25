Günlük yaşantısını anlattı

Şarkıcı Teoman, günlük yaşantısını özetlerken "Çok az çalışırım, boş boş dolaşırım. Ben kafe adamıyım zaten, kafelerde ömrüm geçiyor" cümlelerini kullandı.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden biri de Teoman.



Belirli aralıklarla yaptığı açıklamaları gündem olan Teoman son olarak 80’inden sonra evleneceğini söylemişti.



Teomanla ilgili magazin gündemine düşen bir diğer açıklama ise kendisine sorulan, "En çok nerede seks yapmayı sevdiği" sorusu oldu.



Şarkıcı, “evde daha pratik” yanıtı ile sosyal medyanın diline düşmüştü.



Bir diğer yandan sosyal medyada sıkça konuşulan isimlerin başında bugün yine Teoman geldi.



Bir YouTube kanalına katılan Teoman’ın bu kez de günlük yaşantısı dikkat çekti.



"Çok az çalışırım, boş boş dolaşırım"



Teoman günlük yaşantısını şu cümlelerle özetledi;



Magazinciler yakalıyor beni, napıyorsun diye soruyorlar boş boş dolanıyorum diyorum. Hakikaten de öyle birisiyimdir. Çok az çalışırım, boş boş dolaşırım.



"Ben kafe adamıyım zaten, kafelerde ömrüm geçiyor"



Şoförüme, şuraya gidelim diyorum gidiyorum orada bi kahvaltı ediyorum, daha önce başka bir kafeye uğramış