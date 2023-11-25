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Gençlik pozuna yorum yağdı!

1994 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Pınar Altuğ, 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan ile gençlik pozunu yayınladı. Yıllara meydan okuyan ikilinin, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan nostaljik paylaşımla ilgili yorumları da dikkat çekti.

Ekleme: 25.11.2023 - 01:51 Güncelleme: 25.11.2023 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i olarak hafızalarda yer eden Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki oyuncu, son olarak Instagram'da yakın arkadaşı Arzum Onan ile nostaljik bir pozuna yer verdi.

"ARZUM BAK NE BULDUM?"

Takipçiletrni yıllar öncesine götüren Pınar Altuğ, 20 binden fazla beğeni alan paylaşıma, 'tbt' notuyla birlikte "Arzum bak ne buldum? Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi" mesajını yazdı.

Gençlik pozuna yorum yağdı!

"GÜLMEK SİZE ÇOK YAKIŞIYOR "

Tescilli güzeller, "Çok doğalsınız", "Gülüşlerin güzelliği", "Muhteşemsiniz", "O yıllara ışınlansak", "Hâlâ çok güzelsiniz", "Hiç yaşlanmıyorsunuz", "Gülmek size çok yakışıyor" ve "İki asil kadın" şeklinde övgü dolu yorumlar aldı.

Gençlik pozuna yorum yağdı!

"NASIL KÜÇÜĞÜZ PINAR?"

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz şekilde bitirmesi ile konuşulan Arzum Onan, sosyal medyada gündem olan paylaşıma kayıtsız kalmadı. 50 yaşındaki oyuncunun "Nasıl küçüğüz Pınar?" yorumuna, Pınar Altuğ'un cevabı "Eveett" şeklinde oldu.

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