Gençlik pozuna yorum yağdı!

'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i olarak hafızalarda yer eden Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki oyuncu, son olarak Instagram'da yakın arkadaşı Arzum Onan ile nostaljik bir pozuna yer verdi."ARZUM BAK NE BULDUM?"Takipçiletrni yıllar öncesine götüren Pınar Altuğ, 20 binden fazla beğeni alan paylaşıma, 'tbt' notuyla birlikte "Arzum bak ne buldum? Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi" mesajını yazdı."GÜLMEK SİZE ÇOK YAKIŞIYOR "Tescilli güzeller, "Çok doğalsınız", "Gülüşlerin güzelliği", "Muhteşemsiniz", "O yıllara ışınlansak", "Hâlâ çok güzelsiniz", "Hiç yaşlanmıyorsunuz", "Gülmek size çok yakışıyor" ve "İki asil kadın" şeklinde övgü dolu yorumlar aldı."NASIL KÜÇÜĞÜZ PINAR?"Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz şekilde bitirmesi ile konuşulan Arzum Onan, sosyal medyada gündem olan paylaşıma kayıtsız kalmadı. 50 yaşındaki oyuncunun "Nasıl küçüğüz Pınar?" yorumuna, Pınar Altuğ'un cevabı "Eveett" şeklinde oldu.