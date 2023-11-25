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Apar topar ameliyata alındı

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü rapçi Eypio, apandist patlaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Apar topar ameliyata alınan Eypio'nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Ekleme: 25.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Şarkılarının çok sevilmesinin ardından adını duyuran ve O Ses Türkiye Rap yarışmasında da jüri koltuğunda oturmuş olan Eypio, rahatsızlanması üzerine hastanelik oldu. Sancılanan Eypio apar topar hastaneye kaldırıldı. Apandisti patlayan rapçinin acil ameliyata alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Apar topar ameliyata alındı

Şarkıcının hasta yatağında çekilen bir fotoğrafı hesabından paylaşılarak "Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz" denildi. Operasyonu başarılı geçen ve hastaneden taburcu olan Eypio, "Arayan, ziyarete gelen herkese teşekkürler. Doktoruma ve sağlık ekibine de teşekkür ediyorum. Ameliyatım iyi geçti ve bugün hastaneden çıktım. Kısa bir dinlenme sonra konserlere devam" ifadelerine yer verildi.


Apar topar ameliyata alındı
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