Zerrin Özer tedavi altına alındı!

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan şarkıcı Zerrin Özer, Darülaceze'de tedavi görmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl müziği bıraktığını açıklayanZerrin Özer, üç ay sonra "Dayanamıyorum" diyerek bu kararından vazgeçmişti.



Sitem dolu bir paylaşım yapan 65 yaşındaki sanatçı, borderline (kişilik bozukluğu) hastalığıyla mücadele ettiğini o dönem belirtmişti. Zerrin Özer şimdi ise hastalığının ilerlemesinin ardından bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı.



Kişilik bozukluğu var



Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer'in anksiyetesi arttı. Zerrin Özer yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındı.



Daha önce omuriliğinden ameliyat olan Özer’in bu sağlık sorununa da çözüm aranacak.