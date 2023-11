Ünlü oyuncu bebeğine kavuştu

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan Ezgi Mola'dan güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, bebeğine kavuştu.

Ekranların en başarılı oyuncularından Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.



Uzun süredir birlikte olan çiftin bir bebekleri olacaktı. Sakin bir hamilelik dönemi geçiren Ezgi Mola, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyordu.



Can bebek doğdu



Son paylaşımında hala doğum yapmadığını, evde salatalık yiyerek yattığını söyleyen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları dünyaya geldi.



Müjdeli haber geldi. Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti bu gece oğullarına kavuştu. İkili ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.



Merve Dizdar, ismi ağzından kaçrmıştı



Öte yandan Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Merve Dizdar, çiftin bebeğinin adını ağzından kaçırmıştı.



Dizdar, Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde çiftin oğullarının adının Can olacağını şu sözlerle ifade etmişti:



"Can bizim canımız olacak"



"Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun."