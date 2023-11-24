Ünlü çift siyahlar içinde...

Oyuncu İlayda Alişan ile işletmeci sevgilisi Oğulcan Engin, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de el ele görüntülendi. İkili, kısa bir alışverişin ardından soluğu meydan katında bulunan bir restoranda aldı.

Oğulcan Engin ile restoranda yemek eşliğinde sohbet eden İlayda Alişan, "Set arası kısa bir mola verip, yemek yemeye geldik. Şimdi tekrar sete yetişmek için koşturuyoruz" açıklamasını yaptı.Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren çift, daha sonra hızlı adımlarla AVM’den ayrıldı. Alişan ve Engin’in, siyahlar içindeki uyumu dikkatlerden kaçmadı.