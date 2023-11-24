  • USD: 28,78 - 28,83
  • EURO: 31,42 - 31,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ebru Akel: Aralıklı oruç yapıyorum

Ebru Akel, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşıp alışverişin keyfini çıkaran sunucu, daha sonra dinlenmek için bir restorana geçti. Yakın arkadaşlarıyla restoranda bir araya gelen Akel, yemek eşliğinde sohbet etti.

Ekleme: 24.11.2023 - 00:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 00:47 / Editör: Ozge Selin
Fit hali ile yıllara maydan okuyan Ebru Akel, "Sabahları erken kalkıyorum, yayından çıkıp buraya geldim. Aralıklı oruç yapıyorum. Her şey yolunda. Arkadaşlarımla keyifli vakit geçirmeye geldim" dedi.

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren 47 yaşındaki sunucu, neşeli ve sempatik haliyle dikkat çekti. Ünlü isim, şıklığıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Ebru Akel: Aralıklı oruç yapıyorum
Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi: Bakan Koca karşıladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
MSB'den 'İncirlik' iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
İzmir'de çöp krizi! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöp içinde kaldı
Zonguldak’ta batan gemide can kaybı 2’ye yükseldi
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel'den iddialı çıkış: Kaybedersem bırakırım
Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı
Evlenecek gençlere kredi desteği: Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor
MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha! PKK'nın mühimmatçısı Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı Türk Lirası mesajı!
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

Milyonlarca çalışan için emsal karar: Yargıtay haklı buldu artık kıdem tazminatı alınabilecek

Milyonlarca çalışan için emsal karar: Yargıtay haklı buldu artık kıdem tazminatı alınabilecek

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor