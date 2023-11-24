Ebru Akel: Aralıklı oruç yapıyorum

Ebru Akel, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşıp alışverişin keyfini çıkaran sunucu, daha sonra dinlenmek için bir restorana geçti. Yakın arkadaşlarıyla restoranda bir araya gelen Akel, yemek eşliğinde sohbet etti.