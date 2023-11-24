Ceyda Düvenci yeni hayatını anlattı!

2015 yılında Kaz Dağları'nda nikâh masasına oturan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, basına da yansıyan 'ayrılık' iddiası sonrası evlilik terapisi görse de aralarındaki sorunları aşmayı başaramadı. Ünlü çift, evliliklerini geçtiğimiz temmuz ayında 15 dakikalık duruşmayla sonlandırdı.Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği programda, "Boşandın. Tamam artık çoluğun çocuğun var başka bir hayatına girmesin" tavrını reddettiğini söyledi."BUNUN ADI MANEVİ ŞİDDET"Manevi erkek kardeşimle ve en yakın arkadaşımın kardeşinin kocasıyla yazmaya kalktılar, Allah'tan önden soruyorlar açıklıyoruz, yok o benim erkek kardeşim, karısı var çocukları var, yok o bizim damadımız falan... Böyle haberler çıktığı anda altına yazılanlar 'Daha yeni boşanmışsın sen, ne bu?' şeklinde. Bu üslubu doğru bulmuyorum. Bu benim üzerimden olur, başka bir kadına olur. 'Tamam artık boşandın, daha da biri hayatına girmesin' tavrı! Buna bir isyan değil meselem ama gerçekten kadınlara yapılan bu manevi şiddeti reddediyorum."BU HAYAT YALNIZ GEÇMEMELİ"İki çocuk annesi oyuncu, "Hayatımda bir şeyleri toparlamaya çalıştığım bir dönemdeyim, kafamı dik tutmaya çalışıyorum. Boşanan pek çok kadın var, 'Tamam artık çoluğun çocuğun var sen evindesin, işini yap, çocuğuna bak, hayat bundan sonra böyle' hali.. Bunu duyan kadınların, bunu duymamasını istiyorum. Bu hayat yalnız geçmemeli, kimse için geçmemeli" ifadelerini kullandı.