Çağla Şıkel her daim şık...

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde olan Çağla Şıkel, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Tescilli güzel, uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı.

Fit hali ve güzelliği genç kızlara taş çıkartan Çağla Şıkel, AVM'de yanına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü manken, sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.Yaklaşık bir yıldır Avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel , şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırırken, alışveriş turunun ardından AVM'den ayrıldı.