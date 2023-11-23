  • USD: 28,76 - 28,81
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargı ekibi yurda döndü!

Üç sezondur her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı dizi Yargı, 51. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ ödülünü aldı. Yargı ekibi ABD dönüşü İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Ekleme: 23.11.2023 - 00:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı dizisi başarılarına bir yenisini daha ekledi. New York’ta yapılan 51. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreninde dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon ile başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz birlikte katıldı. Yargı ekibi, ödül töreninin ardından yurda dönüş yaptı. İstanbul Havalimanı’nda (İGA) coşku ile karşılanan ve gazetecilere açıklamalarda bulunan ekip gururlu olduklarını dile getirdi.

PINAR DENİZ: HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYDIK

Tarif edilemez duygular içinde olduğunu dile getiren Pınar Deniz sözlerine şöyle devam etti:

“En iyi ‘Telenovela’ ödülünü aldık. Hepimiz çok heyecanlıydık. Ben ilk defa katıldım, tabi ki dizimize çok güveniyordum; çünkü Sema Ergenekon harika bir hikâye yazdı, Ali Bilgin harika bir dünya yarattı. Ben başlarda “Acaba ödülü alır mıyız? “diye düşündüm ve açıkçası alınca ekstra şaşırdım. O yüzden çok mutluyum.”

KAAN URGANCIOĞLU: SON SANİYEYE KADAR BİLMİYORDUK

Kaan Urgancıoğlu ise “Gerçekten beklemiyordum, şunu söyleyebilirim ki bizden kazandığımızı çok iyi sakladılar ve biz de son saniyeye kadar bilmiyorduk. Çok mutlu ve gururluyuz” diyerek duygularını ifade etti.

Yargı ekibi yurda döndü!

SEMA ERGENEKON: HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

Yargı’nın senaristi Sema Ergenekon da “Ben çok mutluyum, çok güzel bir hayaldi ve hayalimiz gerçek oldu. Hepimizin iyi niyeti, enerjisi, inancı, işimize sahip çıkması çok değerliydi ve bize bu ödülü getirdi. O sebeple çok mutluyum” dedi.

ALİ BİLGİN: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Dizinin yönetmeni Ali Bilgin ise “Aşırı mutluyum, bir yandan sınır ötesi bir ülkeden ödül almak çok gurur verici, biz ödülü almaya beş kişi gittik ama bu iş ekip işi, çok mutlu ve gururluyum” diyerek herkese teşekkür etti.
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
MİT'ten operasyon: FETÖ'nin kilit ismi yakalandı
İsrail Dışişleri Bakanı flaş gelişmeyi açıkladı! Tarih belli oldu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı Türk Lirası mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir ziyareti dönüşü önemli açıklamalar...
Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! Eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et!
Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması
Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!
Ruanda-Srebrenitsa ve şimdi de Gazze soykırımı! Batı yine bu vahşetin bir parçası
İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu'dan skandal sözler
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor
CHP'li belediyeler 'su'dan zengin oldu: “Yavaş Bırakın Köylüye Ucuz Su Vermeyi Su Bile Vermedi”
İYİ Parti’de kriz büyüyor! Ümit Dikbayır Meral Akşener’e savaş açtı: Rezil rüsva edeceğim!
İsrail yanlısı aktivistler, Filistin asıllı Meclisi Üyesi Tlaib'i hedef aldı! Tüyler ürperten suikast planı
Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu
SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketleri duyunca panikledi: Alay konusu oldu
İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor