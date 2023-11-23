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Ünlü çift akşam gezmesinde...

Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi.

Ekleme: 23.11.2023 - 01:04 Güncelleme: 23.11.2023 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
Baş başa alışverişe çıkan Hande Soral ve İsmail Demirci çocukları Ali için uzun süre mağazaları dolaşıp yaklaşan kış ayları öncesinde alışveriş yaptı.

Keyifli ve mutlu halleriyle dikkat çeken Soral ve Demirci çifti, alışveriş sonrasında bir restoranda başbaşa yemek yiyip sohbet etti.

Ünlü çift akşam gezmesinde...
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