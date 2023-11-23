Melissa Barrera'ya Filistin cezası

srail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası binlerce masum hayatını kaybetti.İlk olarak Hamas güçlerinin İsrail'e saldırmasının ardından İsrail güçleri de harekete geçti. Düzenlenen hava harekatlarında hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları hedef alındı. Yüzlercesi çocuk olmak üzere binlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Filistin'e desteğini açıklayan dünyaca ünlü birçok isim yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.Bu isimlerden biri de 'Çığlık' filmi serisinin kadrosunda bulunan Melissa Barrera oldu.Serinin 7. filminde de rol alması beklenen Barrera, Filistin'e destek mesajları paylaşmasının ardından kadrodan çıkartıldı.Ünlü isim, yaptığı paylaşımda "Bu konu hakkında belgeseller izledik, kitaplar okuduk... 'Nasıl hiç kimse bir şey yapmaz?' diye düşündük. İşte tam olarak böyle! Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor." ifadelerine yer verdi.Oyuncu paylaşımında kendisinin de Meksika'dan geldiğini, Filistin'in ve Meksika'nın bağımsız devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirtti.