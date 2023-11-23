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Melissa Barrera'ya Filistin cezası

Çığlık filminin devam serisinde rol alması beklenen Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajları paylaşmasının ardından kadrodan çıkartıldı.

Ekleme: 23.11.2023 - 08:57 Güncelleme: 23.11.2023 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
srail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası binlerce masum hayatını kaybetti.

İlk olarak Hamas güçlerinin İsrail'e saldırmasının ardından İsrail güçleri de harekete geçti. Düzenlenen hava harekatlarında hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları hedef alındı. Yüzlercesi çocuk olmak üzere binlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin'e desteğini açıklayan dünyaca ünlü birçok isim yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Melissa Barrera kadro dışı

Bu isimlerden biri de 'Çığlık' filmi serisinin kadrosunda bulunan Melissa Barrera oldu.

Serinin 7. filminde de rol alması beklenen Barrera, Filistin'e destek mesajları paylaşmasının ardından kadrodan çıkartıldı.

Melissa Barrera'ya Filistin cezası

"Soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor"

Ünlü isim, yaptığı paylaşımda "Bu konu hakkında belgeseller izledik, kitaplar okuduk... 'Nasıl hiç kimse bir şey yapmaz?' diye düşündük. İşte tam olarak böyle! Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu paylaşımında kendisinin de Meksika'dan geldiğini, Filistin'in ve Meksika'nın bağımsız devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirtti.
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