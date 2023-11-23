Işın Karaca'dan dekolte göndermesi!

Sürpriz bir kararla yurt dışında nikâh masasına oturan Işın Karaca, "Biz Can'la hiç evlenmeyi düşünmüyorduk. Bir sabah uyandık, 'hadi bugün evlenelim' dedik. Yurt dışındaydık. Herkes şok, ben bile şok. Sadece evlenmek istedik, o gündü o ve evlendik. Anneme 'haberin olsun bugün evleniyorum' dedim" şeklinde konuştu."SESİMİ SIĞDIRAMIYORUM"50 yaşındaki sanatçının, "Şarkı söylerken çok bağırıyor" eleştirilerine, dekolte giyinen rakiplerine gönderme yaparacak cevap vermesi dikkat çekti.Karaca, "Piyasaya uygun şarkı söylemiyorsun diyorlar, evet söylemiyorum çünkü benim küçücük bir sesim yok. Sığdıramadığım bir sesim var, sığmıyor o şarkılara. Bu yüzden ben büyük şarkılar seçiyorum" ifadelerini kullandı."O KADAR HADSİZ BİR DÖNEMDEYİZ Kİ!"Ünlü şarkıcı, "Hayır arkadaş, çok bağırmıyorum. Ses var bende, ben o notalara çıkmak için sesimi kullanıyorum. Sen vücudunu kullanıyorsun! Sarkı söylemeyi bilmeyen adam bana şarkı söylemeyi öğretmeye çalışıyor. O kadar hadsiz bir dönemdeyiz ki!" dedi."URLA'DA DOMATES EKİYORUM"Değişen hayatından bahseden Işın Karaca, "Artık evli bir kadınım. Urla'da domates ekiyorum, evimin üst katında albüm yapıyorum, kızımı haftanın altı günü voleybola götürüyorum" açıklamasını yaptı.