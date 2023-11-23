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Dilek Tunca'nın son hali

Eskiden hastane ve sağlık kuruluşlarında sık sık rastlanan 'sus' işareti yapan hemşire pozuyla ünlenen Dilek Tunca son haliyle gündem oldu.

Ekleme: 23.11.2023 - 09:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
'Sus' işareti yapan hemşire pozuyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, yıllar sonra değişimiyle dikkat çekti.

47 yıl önce

47 yıl önceki pozuyla ünlenen ve şimdilerde hayatını İzmir'de sürdüren Dilek Tunca'nın son halini görenler şaşırdı.

'Sus işareti'

1976 yılında yurt dışından seyahatten dönmüş olan Tunca, bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için 'sus işareti' kataloğu deneme çekimlerine katıldı.

Tunca, yalnızca kendisinin değil, birkaç başka adayın da fotoğraflarının çekildiğini belirtmişti.

Dilek Tunca'nın son hali

"2-3 kişiydik"

Bir hastane başhemşiresinden alınan ödünç kıyafetle çekimlerin yapıldığını belirten isim, fotoğrafın hikayesini "Ajansta bir sürü poz çektiler, sonra arasından da bildiğimiz pozu seçtiler. Set normaldi, 2-3 kişiydik. 'Bir tek hastanelere koyacağız, sus işareti yapın' dediler." sözleriyle anlatmıştı.

"Atatürk'ten sonra ben varım"

Ülke genelinde fotoğrafı her yerde bulunan isim "Atatürk'ten sonra duvardan inmeyen fotoğraf benimkiydi. Herkes geldi gitti, ben duvarda 'bayan sus' olarak kaldım." cümleleriyle dikkat çekmişti.
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