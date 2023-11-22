Filistin konuşması alkış topladı!

Gülben Ergen, kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile 50 anaokulu yaptırdı. Bu çalışmaları ödüllendirilen sanatçı, törende yaptığı konuşmada "Gazze'ye özgürlük" dedi.

Gülben Ergen, Raffles Otel’de gerçekleşen 10. Golden Palm Awards’da kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Derneği adına yaptığı çalışmalarla kazandığı ödülü Orhan Gencebay’ın elinden aldı.ELBİSESİNDEKİ GAZZE DETAYI DİKKAT ÇEKTİÜzerinde #freegaza (Gazze’ye Özgürlük) yazan siyah bir elbise giyen ünlü şarkıcı, "45 günde beş binden fazla çocuğun yaşama hakkı ellerinden alınarak, acımasızca öldürüldü. Ne olur buna dur demek için biz elimizden gelenin fazlasını yapalım" dedi. Bu sözler salonda dakikalarca alkışlandı.