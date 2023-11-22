Evliliklerinde 12 yılı geride bıraktılar!

Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, eşiyle 12'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Burak Gacemer ile evlendikleri gün çekilen kareleri peş peşe paylaşan ünlü isim, gönderisine nazar boncuğu emojisi ile birlikte "21.11.2011" mesajını yazdı.Larissa'nın kısa sürede 49 bin beğeni alan gönderisine, takipçilerinden "Ömür boyu mutluluklar", "Çok güzel bir çiftsiniz" ve "Aşkınız daim olsun" gibi yorumlar geldi.