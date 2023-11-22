Baykut Badem'in acı günü!

Bir döneme damga vuran 'Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı 'Süha' karakteriyle hafızalarda yer eden senarist ve oyuncu Baykut Badem, babası Cemal Badem'in ölüm haberiyle sarsıldı.

Çok sayıda film ve dizinin senaryosunu yazan, oyunculuk kariyeriyle de ön planda olan Baykut Badem'in babası Cemal Badem yaşamını yitirdi. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.Hayatta yazdığım en zor iki satır. Canım babam Cemal Badem'i kaybettik. Mekânın cennet olsun babam, Cenab-ı Allah yerini sevdiklerine yakın eylesin.