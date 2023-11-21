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Üçüncü kez baba oldu

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu cephesinden müjdeli haber geldi. Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkili, oğullarına Asil Can adını verdi.

Ekleme: 21.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti 2017 yılında dünyaevine girdi. Bir dönem ihanet iddiaları ile gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu ilişkilerine ikini bir şans verdi ve kötü günleri geride bıraktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU OĞLU ASİL CAN İLE POZ VERDİ

Üçüncü kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çiftten ünlü futbolcu Çalhanoğlu, Asil Can adını verdiği oğlu ile ilk kez kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından oğluyla çekildiği kareyi yayınlayan Çalhanoğlu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Ünlü futbolcunun paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Üçüncü kez baba oldu
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