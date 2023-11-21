  • USD: 28,71 - 28,76
  • EURO: 31,36 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

New York tarzıyla gündem oldu

Yargı dizisiyle ününe ün katan güzel oyuncu Pınar Deniz, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde şıklığıyla göz doldurdu.

Ekleme: 21.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, Bu sene de New York Hilton Midtown Otel'de gerçekleşti.

Törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

"En iyi Telenovela

Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

Şıklığı sadelikte buldu

Ünlü isimlerin kırmızı halıda yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı klasik siyah elbisesi ve metalik saplı siyah çantasıyla dikkati çekti.

Güzel oyuncu sade tarzıyla hayranlarını da mest etti.

New York tarzıyla gündem oldu
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı
İyi Parti'de kavga büyüdü! Ümit Dikbayır'dan 'benden para istediler' çıkışı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'tek zam' açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı: Öğrenci yurtlarındaki asansörlere karekod
HEDEP’li Cengiz Çandar: YPG terör örgütü değildir
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!
İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı
Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! Tek destek parti sözcüsünden geldi: Sanatçıya değer veren...
İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!
İşgalci İsrail, Endonezya Hastanesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! İsrail halkı uzun namlulu silahlarla geziyor
7 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye ikramiye müjdesi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş'tan 160 milyon TL'lik sanal hayvanat bahçesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası İsrail'e nükleer silah tepkisi: Türkiye izin vermeyecek
İyi Parti'de bir ayrılık daha! Avukat Çağdaş Çelik partiden istifa etti
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! İzlenme rekoru kırdı: Toprağın altından Filistinli bebeklerin sesi geliyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu