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Mustafa Topaloğlu'ndan çarpıcı itiraf!

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, katıldığı programda 'Uzaylı' lakabının sanat hayatını bitirdiğini söyledi.

Ekleme: 21.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Bir YouTube programına konuk olan uzaylı lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Topaloğlu, “Uzaylı” lakabı nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Ünlü sanatçı, üzerine yapışan bu lakap nedeniyle kariyerinin zarar gördüğünü ilk kez açıkladı.

Lakabı yüzünden önünün kesildiğini düşünen Topaloğlu, konserlerinin iptal edildiğini ve yalnızlığa itildiğini söyledi.

İşte Topaloğlu'nun açıklamalarından ara başlıklar:

“İnsanların yüzde 80’inin de bildiği gibi geçmişte güzel şarkılar yaptık.

‘Uzaylı’ konusundan sonra bir yanlış anlaşılma oldu, o da bana zarar verdi. ‘

'Bizi de uzaya götür’

'Uzaylı’ lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler ‘Bizi de uzaya götür’ diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm.

"Beni sürgüne gönderdiler"

Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Beni anlamayanlar tarafından sürgün edildim.

Rahmetli annem bile köyden geldi, ‘Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar?’ dedi. Çok zorluklar yaşadım. Yeni şarkımın adı ‘Sürgün Yedim’. Beni sürgüne götüren anlayış, işte bu yanlış anlaşılmalar oldu.”

Mustafa Topaloğlu, kendisini Bülent Emrah Parlak’ın canlandırdığı, Mahsun Kırmızıgül imzalı “Prestij Meselesi” filmi hakkında da yorum yaptı:

"Ölçülemez"

“Film olduğu için kendi yaşantılarını yazdılar. Mahsun, ‘Seni ikinci bölümde anlatırız’ dedi. Verdiklerimize bakınca, ölçülemez bir yerde. Bu kadar emeğin karşılığı böyle olmamalıydı.”
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