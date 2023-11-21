Duygulandıran veda paylaşımı

Hem oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, 12 yıldır baktığı kedisi Leyla'yı kaybetti.Instagram hesabında paylaşım yapan Hazal Kaya, kedisi Leyla'nın yattığı yere bakıp ağladığını ifade etti.Kedisiyle olan anılarını paylaşan Hazal Kaya, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin.Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağın hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum." şeklinde yazdı.