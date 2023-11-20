Yeni bir aşka mı yelken açtı?

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.Fenomenin son paylaşımlarında parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Takipçileri, Subaşı'nın son paylaşımlarına; "Yüzük nerede?", "Yüzüğün yok hayırdır, cicim ayları bitti mi?" ve "Meedo neden yanında değil?" şeklinde yorumlar yazmıştı.RÜYA EVLİLİK BİTTİ!Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanan, bu ilişkiden Melisa adında 10 yaşında kızı olan Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.'TUVANA TÜRKAY'IN ESKİ AŞKIYLA' YAKINLAŞTI İDDİASIEvliliği çok kısa süren ve psikolojik şiddet gördüğüne dair iddialarla dikkat çeken Subaşı iddialara göre bir mekanda yakalandı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Posta'da yer alan iddiaya göre Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi ile yakalandı.'GECE BOYUNCA EĞLENDİLER'İddiaya göre, bir mekanda sarmaş dolaş eğlenen Şeyma Subaşı ve İzzet Antebi gece boyunca birlikte eğlendi. İkili, bir ara ise aşka gelerek öpüştü.