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Yeni bir aşka mı yelken açtı?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Subaşı ile Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi'nin bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği ve yakınlaştığı iddia edildi.

Ekleme: 20.11.2023 - 01:49 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.

Fenomenin son paylaşımlarında parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Takipçileri, Subaşı'nın son paylaşımlarına; "Yüzük nerede?", "Yüzüğün yok hayırdır, cicim ayları bitti mi?" ve "Meedo neden yanında değil?" şeklinde yorumlar yazmıştı.

Yeni bir aşka mı yelken açtı?

RÜYA EVLİLİK BİTTİ!

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanan, bu ilişkiden Melisa adında 10 yaşında kızı olan Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

Yeni bir aşka mı yelken açtı?

'TUVANA TÜRKAY'IN ESKİ AŞKIYLA' YAKINLAŞTI İDDİASI

Evliliği çok kısa süren ve psikolojik şiddet gördüğüne dair iddialarla dikkat çeken Subaşı iddialara göre bir mekanda yakalandı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Posta'da yer alan iddiaya göre Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi ile yakalandı.

Yeni bir aşka mı yelken açtı?

'GECE BOYUNCA EĞLENDİLER'

İddiaya göre, bir mekanda sarmaş dolaş eğlenen Şeyma Subaşı ve İzzet Antebi gece boyunca birlikte eğlendi. İkili, bir ara ise aşka gelerek öpüştü.

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