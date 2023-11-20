'Yargı' ekibi Emmy’de!

Üç sezondur hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyük beğeni toplayan Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi ekibinden yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, bu sene 51’incisi gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri için Newyork’a gitti. 20 Kasım’da düzenlenecek törenden önce Kerem Çatay ve Sema Ergenekon’a finalist madalyaları takdim edildi.Her yıl Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri bu sene 51.kez gerçekleşiyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’den bu sene sadece Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinin aday olduğu açıklanırken heyecanla beklenen ödül töreni 20 Kasım’da gerçekleşecek.“En iyi Telenovela” kategorisinde yarışan Yargı dizisi ekibinden yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde tören için Newyork’a gitti. Törenden 2 gün önce Kerem Çatay ve Sema Ergenekon’a finalist madalyaları takdim edilirken Sema Ergenekon diğer finalistlerle birlikte konuşmacı olarak panele katıldı.Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı Kanal D’de!