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Beyaz Gazete
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Özel hayatıyla ilgili konuştu

Uzun bir ara verdiği setlere dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, özel hayatıyla ilgili merak edilenlere cevap verdi.

Ekleme: 20.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönmüştü.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Kobal, kızlarını büyütmeyi tercih etmişti.

Çocuklarını biraz büyüten güzel oyuncu, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan Kobal, kariyerinin başlangıç dönemini ve anneliği L’Officiel dergisine anlattı.

İşte Sinem Kobal'ın anlattıklarından kesitler...

"Kadın süper kahraman oldum"

- ‘Selena’ ile zamansız bir karakter yaratmanın gururunu ve mutluluğunu tadıyorum. Kadın süper kahraman olmak çok özel.

- Her gün aile olmanın tecrübesine ve heyecanına gözümü açıyorum.

"Her gün sürprizli"

- Kendime zaman ayırıyorum, kızlarımla birlikte çok şey öğreniyorum. Her gün sürprizli yeni bir macera.

- Zor oluyor ama çocuklarımızı sosyal medyadan uzak tutuyoruz.

- Arabayla uzun yola çıkmak bana terapi gibi gelir, bir ihtiyaç yani. Saatlerce o yolda olmak çok keyif verir.

"Haldun Dormen beni keşfetti"

-Çocuk hevesi diye ciddiye almadıkları bir dönemde dizi seçmelerinde Haldun Dormen beni keşfetti. Bana inandı. Hayatıma dokunup sahne tozunu yutmamı sağladı.

"Üç ay sonra aradılar"

-13 yaşımda bir oyunculuk ajansına fotoğrafımı göndermiştim. Üç ay sonra ‘Dadı’ dizisinin seçmeleri için aradıklarında annemler şok oldu!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir ödül gecesinde 48 yaşındaki eşiyle ilgili konuşan Sinem Kobal, İmirzalıoğlu'na övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok şanslıyım"

"Şahane bir baba! Çok şanslıyım. Ona da çok teşekkür ediyorum."
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