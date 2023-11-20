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O paylaşıma kayıtsız kalamadı!

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir'in sosyal medya paylaşımına, Serenay Sarıkaya kayıtsız kalamadı.

Ekleme: 20.11.2023 - 08:53 Güncelleme: 20.11.2023 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'e hayat veren ve ünlenmeye başlayan Mert Ramazan Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

Çok fazla aktif olmayan ancak hayranlarını da merakta bırakmayan Demir, yeni pozlarını yayınladı. Her paylaşımı olay olan ünlü isim 'Küçük kasım' notunu düştüğü pozlarıyla beğeni topladı. Demir'in pozlarına Serenay Sarıkaya kayıtsız kalamadı.

Serenay bayıldı

Demir'in 4 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mert Ramazan Demir'in bu pozlarına Aile dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya'da kayıtısz kalamadı. Sarıkaya, Demir'e 'Müthiş' yorumunda bulundu.
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